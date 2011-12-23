Напередодні Нового року відзначили кращих киян

Київ. 23 грудня. УНІАН. Традиційно напередодні Нового року в Колонній залі міськадміністрації відбулося вручення державних нагород та відзнак Київської міської

державної адміністрації кращим киянам.

Як повідомляє прес-служба КМДА, вітав киян особисто голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Ці нагороди та відзнаки – знак нашої вдячності вам за особистий внесок у розвиток рідного міста та держави. Напередодні новорічних свят хочу побажати міцного здоров’я вам, вашим рідним і близьким, злагоди в домівках та успіхів», – привітав присутніх О.ПОПОВ.

Сьогодні було вручено 91 Почесну грамоту з іменними годинниками КМДА, а також 74 державні нагороди. Серед них: орден «За заслуги» II ступеню, орден Княгині Ольги ІІІ

ступеню, відзнаки Президента України – ювілейні медалі «20 років

Незалежності України» тощо.