У пологовому будинку №2 відкрили чотири нові зали

Сьогодні під час святкування 20-ї річниці з дня відкриття 2-го пологового будинку, там було відкрито чотири нові пологові зали сімейного типу.

Як повідомляє "Радіо "Київ", до урочистостей приєдналися працівники будинку, перші пацієнти та їх діти.

Вітати ювілярів виявили бажання відомі кияни, чиї діти та онуки народилися у 2-му пологовому: Ада РОГОВЦЕВА, Катерина СТЕПАНКОВА, Аліна ШАТЕРНИКОВА, Василь БОНДАРЧУК.