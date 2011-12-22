Головне управління екології потребує реформування

Для реалізації амбітних екологічних програм, закладених у Стратегії розвитку Києва до 2025 року, зокрема, розробки екологічної політики міста та плану дій з її виконання, необхідний новий орган, що матиме новий обсяг відповідальності та повноважень. Тому я запропонував реформувати Головне управління екології в Департамент сталого розвитку та екологічної безпеки і розширити його повноваження в плані взаємодії з різними органами виконавчої влади.

Щоб реалізувати екологічні програми, закладені у Стратегії розвитку Києва, необхідно налагодити ефективну співпрацю не лише між профільним управлінням та екологічними громадськими організаціями, а й між різними підрозділами КМДА. Саме такі функції буде виконувати Департамент сталого розвитку та екологічної безпеки.

У ході громадського обговорення Стратегії розвитку Києва ми побачили, що існує ряд громадських організацій та потужних інститутів, які мають підготованих фахівців та пропонують рішення, спрямовані на покращення екологічної ситуації столиці. З ними в першу чергу потрібно налагодити ефективну співпрацю.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ», голова Партії Зелених України Денис Москаль