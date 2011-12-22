Круглий стіл щодо правильного харчування під час свят

23 грудня об 11.00 відбудеться круглий стіл на тему: «Новорічні свята без шкоди для здоров’я».

Учасники круглого столу: начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв, головні позаштатні фахівці з терапії, наркології, токсикології, кардіології, гастроентерології, ортопедії і

травматології, медицини невідкладних станів та головний лікар Київського міського Центру здоров’я.

Фахівці розкажуть як уникнути потенційних небезпек для здоров’я під час зимових свят. Вони нададуть професійні поради щодо організації правильного харчування, надання першої медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій, порадять, до кого звертатися при появі

ознак недуги тощо.

Адреса проведення: вул. Богдана Хмельницького, 8/16, Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».