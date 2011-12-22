На Печерську тепло мало з’явитись з 15.00 в усіх споживачів

Київ. 22 грудня УНІАН. За інформацією ПАТ "Київенерго" пошкодження тепломережі в Печерському районі столиці ліквідовано.

Як повідомили УНІАН у Департаменті корпоративних комунікацій ПАТ «Київенерго», о 5.30 22 грудня були завершені зварювальні роботи на пошкодженій ділянці магістрального теплопроводу за адресою вул. Анрі Барбюса, 22-26 та о 6.00 розпочалось проведення необхідних технологічних заходів щодо наповнення мережі теплоносієм. Наступний етап – безпосереднє підключення споживачів до теплопостачання, котре розпочато з 11.00.

«Ремонтні бригади Київенерго спрацювали оперативно. Роботи велися і в нічний час та були виконані швидше запланованого терміну (за попередніми оцінками їх планувалось завершити до 15.00 22 грудня)», - підкреслюється в повідомленні компанії.

Київенерго також попередила балансоутримувачів усіх будинків та житлові організації, які обслуговують мешканців, про необхідність проведення низки заходів для внутрішньобудинкових мереж, аби припинення теплопостачання та його відновлення відбувалось без порушень та затримок.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня о 15.57 було відключено ділянку тепломагістралі №3 від ТЕЦ-5 діаметром 700 мм у зв’язку із виявленим пошкодженням. Причина пошкодження – зношеність теплопроводу через довготривалу експлуатацію – 39 років (був прокладений у 1972 році). Тимчасово від теплопостачання були відключені 73 споживачі: 34 житлових будинки, 38 відомчих та 1 поліклініка (по вул. Щорса, А.Барбюса, Л.Українки, Вел.Васильківська, мешкає близько 10 тис. абонентів).