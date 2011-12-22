Станція метро «Виставковий центр» запрацює 27 грудня

Київ. 22 грудня. УНІАН. Нову станцію метро «Виставковий центр» Куренівсько-Червоноармійської лінії відкриють для пасажирів 27 грудня, до цього часу завершать благоустрій навколишньої території.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, сьогодні голвоа КМДА Олександр ПОПОВ під час ознайомлення з станом будівництва станції подякував будівельникам за професіоналізм та інтенсивні темпи роботи.

“Утім ще є деякі недоліки. До відкриття «Виставкового центру» необхідно розмістити на станції інформаційні стенди для пасажирів із картою мікрорайону та маршрутами громадського транспорту, а також провести благоустрій навколишньої території», – дав розпорядження голова КМДА.

Він зазначив, що відкриття станції метро «Виставковий центр» – іще один крок у вирішенні транспортної проблеми в місті. «Сьогодні метро – це найпопулярніший транспорт у столиці. Тому в Стратегії розвитку Києва ми передбачили суттєве розширення мережі підземки. Окрім будівництва нових станцій та нової гілки на Троєщину, ми плануємо суттєво осучаснити метро, зробити його комфортнішим, передусім для людей з особливими потребами», – сказав О.ПОПОВ.

Станція «Виставковий центр» розташована поруч із Національним комплексом «Експоцентр України» на перехресті вул. Васильківської та просп. Академіка Глушкова. Зводити її розпочали у січні 2011 року. Завершити будівництво планували за 20 місяців, однак завдяки застосуванню інноваційних технологій та використанню сучасних

матеріалів, метробудівцям вдалося впоратися з роботою за один рік.

Нова станція односклепінна, має один вестибюль, зв’язаний з платформою сходами та ліфтом для людей з особливими потребами. З нової підземки є два виходи для пасажирів та один аварійний. На виході встановлено 2 ескалатори.

При будівництві намагалися максимально використовувати матеріали саме вітчизняного виробництва. А застосування сучасних тунелепрохідних щитів дозволило уникнути відкритих котлованів при будівництві перегонів, зберегти переважну більшість зелених насаджень, магістральних інженерних мереж і комунікацій, а також перекриття проїжджої частини вул. Васильківської.

Завдяки застосуванню таких сучасних технологій, як, наприклад, ПВХ-мембрана станція має суттєво кращу гідроізоляцію. Це також дозволило здешевити її будівництво та покращити герметичність.

Ще дві станції Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену - «Іподром» та «Теремки»- будуть відкриті у 2012-му році (з листопада розпочалися роботи над будівництвом станцій).