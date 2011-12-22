Вшанування найкращих спортсменів та тренерів України

23 грудня о 15.30 за участю Прем’єр-міністра України Микола Азарова в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудеться урочиста зустріч «ЕСТАФЕТА СПОРТИВНИХ ПОКОЛІНЬ» – вшанування найкращих спортсменів та тренерів України всіх поколінь. Участь у заході візьмуть представники еліти українського спорту, державні діячі, політики, колишні керівники спортивної галузі: міністри та голови Держкомспорту в минулому.

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