Ще 16 дерев Києва отримають природоохоронний статус

Київ. 22 грудня. УНІАН. Постійна комісія Київради з питань екологічної політики прийняла рішення про оголошення об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення ще 16 багаторічних дерев.

Про це повідомляє прес-служба депутатської фракції "Республіка Київ" у Київській міській раді, яку очолює голвоа зазначеної екокомісії міськради та голова Партії Зелених України Денис МОСКАЛЬ.

За інформацією депутата, вік дерев, щодо яких підготовлено проект рішення, від 100 до 300 років. Кожне з них – унікальне для науки та історії.

Д.МОСКАЛЬ розповів, що до переліку пам’яток природи місцевого значення комісією включені, зокрема, 250-річна сосна Нестерова, розташована на Вовчій горі, чотири 300-літні дуби Слави, що ростуть у Голосіївському парку, два 150-річні ясени Тотлебіна з вул.Московської,2, і навіть 150-річний кипарисовик Сухіна.

«Щойно ці дерев отримають статус об’єктів природно-заповідного фонду, відповідальність за їх збереження, лікування та догляд нестимуть організації, на території яких ці дерева розташовані – від Києво-Печерської Лаври до районних КП з утримання зелених насаджень. Хочу нагадати, що на території пам’яток природи будь-яка діяльність, яка загрожує їх збереженню або призводить до зміни первісного стану, заборонена», - наголосив Д.МОСКАЛЬ.

Голова комісії Київради з питань екологічної політики нагадав, що 1 грудня 2011 р. Київська міська рада вже надала статус пам’ятки природи місцевого значення 25 деревам Києва віком від 300 до 700 років.