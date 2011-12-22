Борги по зарплаті “Київпастранс” погасить наближчим часом

Київ. 22 грудня. УНІАН. Працівники «Київпастрансу» отримують заробітну плату за листопад до кінця поточного року, а трохи згодом - за грудень.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ коментуючи на прохання представників ЗМІ ситуацію на комунальному підприємстві.

«Уже за кілька днів працівники КП «Київпастранс» отримають зарплатню за листопад, а трохи згодом і за грудень. До кінця року ми плануємо виплатити понад 50 млн. грн.», – підкреслив О.ПОПОВ.

Він зауважив, що загалом протягом року для нормального функціонування комунального підприємства та з метою виплати заробітної плати колективу «Київпастрансу» місто уже додатково виділило 300 млн. грн.

«Враховуючи це болюче питання, що вимагає постійного врегулювання, на наступний рік ми будемо закладати у бюджет міста значно більшу суму коштів, яка буде спрямована, у тому числі, на виплату заробітної плати працівникам «Київпастрансу», – сказав О.ПОПОВ.

Він також нагадав, що перевезення пільгових категорій населення у громадському транспорті компенсуються з державного бюджету. При його формуванні не враховуються реальні обсяги перевезень пільгових категорій. Тож фактично комунальні перевізники отримують лише близько 30% від необхідної суми компенсації.

«При цьому ми розуміємо, що підвищення тарифів на проїзд буде соціальним тягарем для киян, тому ми будемо стримувати ріст вартості проїзду у громадському транспорті й надалі», – додав голова КМДА.