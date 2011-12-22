Оголошено конкурс проектів розвитку міста

Київ. 22 грудня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація спільно з Фондом Олександра Кардакова «Освітні Ініціативи» започаткувала конкурс проектів з розвитку Києва для старшокласників та студентів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.

Метою проведення конкурсу «СТРАТЕГ і Я», поміж іншим, є розвиток науково-ехнічного

потенціалу обдарованої молоді та впровадження творчих ідей та ініціатив у практику місцевого самоврядування. Саме тому організатори конкурсу закликають старшокласників «Запустити свій креативний двигун!», реєструватися на сайті проекту – www.strategiya.kiev.ua та спробувати свої сили в творчій боротьбі за головний приз – можливість реалізувати власну ідею.

«Ми запропонували молодим людям генерувати цікаві проекти, які вдало б лягли в концепцію розвитку міста. Я не хочу, щоб хтось ставився до цього конкурсу як до розваги – це не пропозиція просто намалювати малюнок на довільну тему. Це пропозиція зробити щось конкретне для міста», – підкреслив Р.КРАМАРЕНКО.

Він наголосив, що не перший рік вчені відзначають, що вітчизняна наука втрачає популярність, спостерігається також різке зниження популярності та привабливості природних наук і технічних спеціальностей серед молоді.

«Ще 25 років тому молоді люди із захопленням проводили досліди на уроках хімії та фізики, відвідували гуртки з радіоелектроніки. І в багатьох випадках такі дитячі захоплення виростали у справу життя. Не дивно, що сьогодні мало хто хоче вивчати інженерні та природничі науки – вони вважаються складними, застарілими і непрестижними. Образ успішного юриста або бізнесмена із серіалів та кіно міцно закріпився у свідомості, а от образ вчених зараз не пропагується. Змінювати смаки суспільства – справа державна, але й ми можемо зробити свій маленький, але вагомий

внесок у цей процес», – прокоментував Р.КРАМАРЕНКО.

Затверджено три номінації проекту: «Гостинне місто» – проекти зі створення унікальної культурної атмосфери і розвитку туризму та формування іміджу європейського міста; «Електронне місто» – проекти в галузі інформаційно-комп`ютерних технологій, інформаційної культури та безпеки, створення програмного забезпечення для мобільних пристроїв та «Зелене місто» – проекти зі збереження і благоустрою Києва, вирішення екологічних проблем та підвищення енергоефективності.

В кожній з трьох номінацій будуть визначені п’ятеро лауреатів, серед яких буде обрано переможця. Таким чином, три проекти отримають статус найкращих та отримають цінні призи. До них приєднається переможець on-line голосування на сайті, після чого буде визначено переможця Гран-прі Конкурсу, який і отримає можливість реалізувати свою ідею.

Реєстрація учасників розпочалась 15 грудня 2011 р. З цього ж дня і до 1 березня 2012 р. проводиться реєстрація проектів. 12 березня наступного року відбудеться визначення і оголошення фіналістів. На 17 квітня заплановано захист проектів-фіналістів, визначення переможців конкурсу. Церемонія нагородження переможців конкурсу має відбудтися 18 квітня в Колонній залі КМДА.

Детальну інформацію про конкурс можна знайти на сайті www.strategiya.kiev.ua.