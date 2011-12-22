Борг за харчування дітей у дитсадках погасять до кінця року

Київ. 22 грудня. УНІАН. До кінця цього року влада Києва обіцяє погасити заборгованість за харчування дітей у дитячих садках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

"У нас дійсно є деякі борги за харчування, є деякі борги по медикаментах. Але до кінця року ми розрахуємось з цими боргами. Ніяких збоїв у нас не буде. Зараз ми проводимо роботу, щоб до кінця року забезпечити фінансування даних витрат", - сказав О.ПОПОВ.

За його інформацією, на сьогодні борг Києва по згаданих витратах становить приблизно 7-8 млн. грн.

Довідка УНІАН. Нещодавно газета “Сегодня” повідомила, що у столичних дитсадках дітей годують кашею на воді та супом без м’яса, а батькам заявляють про необхідність повністю платити за продукти харчування або давати дітям судочки і бутерброди з дому. Міський бюджет заборгував постачальникам продуктів, за даними видання, 30 млн. грн.