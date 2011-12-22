20 років Київському міському пологовому будинку №2.

22 грудня о 12.00 відбудеться урочисте святкування 20-ї річниці Київського міського пологового будинку №2. У заході візьмуть участь керівники Головного управління охорони здоров’я КМДА, представники Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, перші пацієнти пологового будинку № 2 та їхні діти. Привітати ювілярів прийдуть відомі кияни, чиї діти та онуки народилися у другому пологовому: Ада Роговцева, Катерина Степанкова, Алина Шатерникова, Василь Бондарчук, Світлана Криворучко. Крім того, програмі заходу – урочисте відкриття чотирьох нових пологових залів сімейного типу. Адреса проведення: вул. Мостицька, 11.

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