Тариф на проїзд у метро не підвищуватимуть

Київ. 22 грудня. УНН. Тариф на проїзд в столичному метро влада міста не планує підвищувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ під час ознайомлення зі станом готовності до відкриття нової станції метро “Виставковий центр”.

"Тарифи ми не будемо змінювати. Хоча вони економічно не вигідні для метрополітену. Ми все робимо задля того, щоб реалізовувати програми за рахунок бюджету і, в тому числі, підтримки уряду, щодо розвитку метрополітену. Ми беремо на себе цю функцію. Тариф, який діє сьогодні, забезпечує утримання цього підприємства (Київського метрополітену), а розвиток ми забезпечимо через окрему інвестиційну програму. Тому ми можемо дозволити собі не піднімати тариф, враховуючи, що для киян це буде напруженням в соціальному плані", - прокоментував О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, станцію метрополітену “Виставковий центр” передбачається ввести в експлуатацію 28 грудня ц.р.