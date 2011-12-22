Аварію на мережах на Печерську ліквідовано

Абоненти без тепла були менше доби

Київ. 22 грудня. УНІАН. Аварію на мережах теплопостачання на Печерську усунуто менш ніж за добу. Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, внаслідок пориву магістральної тепломережі призупинено теплопостачання до 34 житлових будинків. Порив магістральної тепломережі стався 21 грудня о 15.57 по вул. Анрі Барбюса,22 (діаметр труби 700 мм), через що без тепла залишились 34 житлових будинки (по вул. Щорса, А.Барбюса, Л.Українки, Вел.Васильківська, мешкає близько 10 тис. абонентів). До аварійно-відновлювальних робіт залучено 4 аварійні бригади „Розподільчо-теплових мереж” публічного акціонерного товариства „Київенерго”. О 6.40 22 грудня аварійно-відновлювальні роботи по зварюванню магістральної труби завершено, розпочато випробування системи під тиском. Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС у м. Києві.

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