26 грудня відбудеться родинний спортивний фестиваль

Київ. 22 грудня. УНІАН. У перший день шкільних зимових канікул, 26 грудня 2011 року, у Києві відбудеться родинний спортивний фестиваль «Зимові старти на льоду».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, захід пройде на ковзанці на Оболоні (за адресою: вул. Лайоша Гавро, 4-Г). Метою фестивалю є оздоровлення та залучення дітей до занять фізичною культурою та спортом, а також пропаганда здорового способу життя. Участь у ньому є безкоштовною для всіх.

Офіційне відкриття фестивалю відбудеться о 12.00. Передбачається участь керівництва КМДА, Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА, представників молодіжних громадських організацій.

Усі, хто завітає на спортивно-оздоровчий комплекс у день відкриття, матимуть нагоду позмагатися у силі, спритності, винахідливості, а також просто гарно відпочити. У рамках конкурсної програми, яку підготували організатори та партнери фестивалю, передбачені цікаві змагання з елементами хокею, футболу на льоду, естафети на ковзанках та інші спортивно-розважальні ігри. На переможців змагань чекатимуть заохочувальні призи від організаторів.