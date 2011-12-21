У Деснянському районі відкрилися 2 нові амбулаторії

Київ. 21 грудня. УНІАН. Сьогодні у Деснянському районі столиці відкрилися дві амбулаторії лікарів загальної практики/сімейної медицини.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, амбулаторія, що на вул. Братиславській, 18 (приміщення житлового багатоповерхового будинку), надаватиме первинну медико-санітарну допомогу понад 3,5 тис. мешканцям мікрорайону. Пацієнтів прийматимуть 2 лікаря сімейної медицини. На площі 95 кв. метрів розміщено 1 кабінет прийому лікаря, реєстратуру,

процедурний та оглядовий кабінети.

Нова амбулаторія на вул. Милославській, 33-А обслуговуватиме понад 6 тис. мешканців. Тут працюватимуть 4 сімейні лікарі. До послуг пацієнтів – процедурний та оглядовий кабінети, кімната забору крові. Крім цього, в амбулаторії є реєстратура та стерилізаційна кімната. Площа закладу

складає 161 кв. метр.

Обидві амбулаторії оснащено сучасним лабораторно-діагностичним обладнанням: портативним електрокардіографом, офтальмологічним, гінекологічним та лор-обладнанням, необхідним хірургічним

інструментарієм.

Створення мережі амбулаторій сімейного лікаря в Деснянському районі, що активно розбудовується, допомагає максимально задовольняти потреби населення у доступності медичних послуг. Як повідомляють у Головному управлінні охорони здоров’я КМДА, серед мешканців району, що взяли

участь в анонімному опитуванні, 60% виявили бажання обслуговуватися саме

у сімейного лікаря.

Нагадаємо, у Києві відбувається реформування системи охорони здоров’я, розраховане на 4 роки. У його рамках до середини 2012 року поступово завершиться структурна реорганізація закладів амбулаторної мережі всіх районів столиці. Так, на базі існуючих амбулаторних закладів охорони

здоров’я передбачено створення 22 Консультативно-діагностичних центрів і 38 Центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Відповідно до розпорядження, яке підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ, Дарницький та Дніпровський райони визначені пілотними з відпрацювання основних механізмів реорганізації первинної ланки медичної допомоги.