"Повітряний експрес" почнуть будувати 26 грудня

Київ. 21 грудня. УНІАН. 26 грудня планують закласти перший камінь у будівництві електрички "Повітряний Експрес" з Києва до міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Про це повідомив газеті “Сегодня” (публікація в номері 287 (4004)) голава Державного агентства з питань інвестицій та управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ.

"Думаю, що 26 грудня ми закладемо перший камінь. На реалізацію проекту потрібно 18 місяців. Зараз ми закінчуємо переговори з китайською стороною. На 90% впевнений, що почнемо будівництво”, - сказав він.

В.КАСЬКІВ також повідомив, що українській стороні вдалося зменшити вартість проекту на 10% після перегляду окремих питань будівництва. Відразу після того, як технічний контракт укладуть, китайці повинні перерахувати кредитні гроші - це $ 372 млн.

Але, як пише газета, за словами джерел в Держагентстві, є два питання, які можуть «зарубати» проект: Україна має проплатити страховку контракту в кілька мільйонів доларів, а у сторін різне бачення з приводу кількох пунктів контракту. Якщо компромісу не знайдуть - початок будівництва електрички на «Бориспіль» доведеться перенести вже втретє.

Нагадаємо, електричка відправлятиметься від залізничного вокзалу і до аеропорту доїде за 40 хвилин. Вартість проїзду обіцяють доступною - 40 грн.