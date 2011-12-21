У першій половині 2012 р. не очікується зростання вартості житла

Київ. 21 грудня. УНІАН. На первинному ринку житла Києва у першому півріччі 2012 року не очікується зростання вартості квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив віце-президент Конфедерації будівельників України, глава правління ПАТ «Домобудівний комбінат № 4» Петро ШИЛЮК на брифінгу 20 грудня.

«Я думаю, як мінімум, у першому півріччі ціни не збільшуватимуться, тому що за три останні роки вони сіли вже так низько, а будівельники тримаються на мінімальних прибутках або виходять на «нулі»... Але як тільки з`являться кошти, як тільки запрацює іпотека, будуть кредити, ціни обов`язково збільшаться, тому що зросте попит», - вважає він.

На думку П.ШИЛЮКА, наступного року треба зосередитися на програмах будівництва доступного житла і реконструкції хрущовок.

«Будівництво за кошти населення фактично себе вичерпало, тому необхідно розвивати будівництво доступного житла... Сьогодні є зміни до законопроекту про реконструкцію п`ятиповерхівок. Як тільки ця схема запрацює, це буде теж велике поле для діяльності будівельників... На сьогодні масиви для будівництва закінчилися. Тому необхідно впритул займатися реконструкцією п`ятиповерхівок. Це буде великий обсяг робіт», - додав він.

П.ШИЛЮК уточнив, що зміни до закону про комплексну реконструкцію кварталів застарілого житлового фонду розробив народний депутат, президент Конфедерації будівельників України Володимир ПОЛЯЧЕНКО.

За словами віце-президента КБУ, зміни передбачають, що якщо у квартирі в хрущовці, призначеній до відселення, прописано кілька сімей, їм надається квартира площею в 1,5 рази більше за існуючу, а додаткові площі, у разі розселення, отримуються за рахунок жителів.

Окрім того, у документі передбачено відселення житла для суспільних потреб.

«Наприклад, проживає у будинку 100 жителів. Прийшла організація, уклала договори, відселили, а три сім`ї залишилося. На сьогодні ми не можемо їх відселити, якщо вони не захочуть. А якщо будуть зміни до чинного закону - відселення для суспільних потреб, то тоді їх можна відселити, і програма запрацює», - пояснив П.ШИЛЮК.

Довідка УНІАН. Конфедерація будівельників України (КБУ) створена 5 квітня 2011 року шляхом об`єднання Української будівельної асоціації (УБА), Будівельної палати України і асоціації "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів". Президентом конфедерації обрано почесного президента АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" (м. Київ) Володимира ПОЛЯЧЕНКА. Головою Ради директорів конфедерації обрано голову Ради директорів УБА Льва ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Статус саморегульованої організації дозволить конфедерації давати рекомендації при видачі сертифікатів і ліцензій суб`єктам, задіяним у сфері будівництва, а також очистити будівельний ринок від несумлінної конкуренції.

Станом на 20 грудня п.р. до конфедерації входять 730 холдингових компаній і асоціацій. КБУ об`єднує більш як 90% великих будівельних компаній України.