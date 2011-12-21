Киянам покажуть обрядові новорічні дійства

Київ. 21 грудня. УНІАН. Протягом найближчого місяця у столичних закладах культури заплановані заходи різноманітного дозвілля.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління культури.

Так, у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» відбудуться обрядові дійства «Вечорниці на Андрія», «Застріл Коляди», вистава «Українська святкова зимова ноша», вистава для дітей «Подорож Святого Миколая». У національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбудеться відкриття фотовиставки «Вертеп», різдвяної виставки «На крилах радості...», святкування Дня Святого Миколая «Мелодії Різдва».

Для відвідувачів бібліотек теж передбачили проведення тематичних заходів. Зокрема, вечір «Планета зустрічає 2012 рік», а також книжково-ілюстративні виставки «Історія новорічних листівок та іграшок», «Різдвяні канікули у Києві. Історичний аспект» відбудуться у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки, а новорічний концерт «Зима іде – свята веде!» буде організовано у Центральній бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка.

При формуванні програми святкових заходів Головним управлінням культури були розроблені новорічні програми і для мистецьких навчальних закладів. Так, у Київському інституті музики ім. Р.М. Глієра відбудеться цикл тематичних годин «Національні обряди та звичаї українського народу у Новорічних та Різдвяних святах», новорічна зустріч команд КВК. Студенти Київської муніципальної української академії танцю ім. С.Лифаря та учні школи-студії виступлять з Новорічним концертом у Національній опері України ім. Т.Г.Шевченка. У Київській дитячій академії мистецтв відбудуться презентації художніх виставок, гранд-концерти, творчі зустрічі. А студенти Київської муніципальної академія естрадного та циркового мистецтв виступлять з благодійними концертами у військовому ліцеї ім. І.Богуна, Дитячому кардіологічному Центрі, лікарні ОХМАТДИТ та інших установах.

Цікаву програму, присвячену новорічно-різдвяній тематиці, представлять і муніципальні кінотеатри. Так, у дитячих кінотеатрах міста будуть влаштовані розважально-ігрові програми, конкурси, кіноранки з показом фільмів новорічної ретроспективи: «Морозко», «Лапландські казки», «Аляска», «Король – полярний ведмідь», «Санта Клаус», «Дванадцять місяців», «Снігова королева», «Різдвяна історія», «Казкове Різдво». Заплановані також безкоштовні перегляди кінофільмів для людей пенсійного віку. Студентам та школярам будуть запропоновані знижки на квитки на кіносеанси.