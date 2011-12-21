У вихідні відбудеться 16 сільськогоспярмарків

Київ. 21 грудня. УНІАН. 23 грудня та 24 грудня у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Пр оце повідомляє прес0служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення столиці.

Зокрема, 23 грудня, у п’ятницю, ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 1; Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1-7; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64; Солом’янському районі на вул. Комарова, 28.

24 грудня, у суботу, ярмаркуватимуть у: Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова); Дарницькому районі на вул. Л.Ревуцького; Деснянському районі на вул. О.Сабурова (в межах вулиць Бальзака та просп. Маяковського); Дніпровському районі на вул. А.Малишка, 5-15; Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; Печерському районі на вул. Червоноармійській. 121; Подільському районі на вул. Г.Світлицького, 25; Святошинському районі на розі вулиць Генерала Наумова та Підлісної; Солом’янському районі на вул. П.Козицького; Шевченківському районі на вул. В.Василевської, 1-17.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. Нагадаємо, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.