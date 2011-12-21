В суді слухається справа Кухаренка

Київ. 21 грудня. УНІАН. В Оболонському районному суді Києва слухається справа колишнього начальника Головного управління охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації Руслана КУХАРЕНКА.

Про це пише газета «Сегодня» (№287 (4004)).

«Зараз виступають свідки. Всього їх більш як 40, а заслухали трохи більше 10. Після цього приступимо до вивчення справи, потім сам КУХАРЕНКО надаватиме свідчення», - розповів адвокат Володимир ГОЛУБ.

Суд триватиме ще не один місяць. Р.КУХАРЕНКА звинувачують за статтями 364 (зловживання владою) і 365 (перевищення влади і службових повноважень). Йому інкримінують незаконне укладення договору з фірмою на надання юрпослуг, за що, згідно звинуваченню, з бюджету заплатили 640 тис. грн., і перевищення ліміту на користування транспортними послугами. Р.КУХАРЕНКУ, за інформацією газети, загрожує до 5 років.

У Лук’янівському СІЗО чиновник провів п`ять місяців, його випустили під підписку про невиїзд наприкінці січня. Одна з причин - народження третьої доньки - Варвари, 22 грудня їй виповниться рік.

Довідка УНІАН. Екс-начальника Головного управління охорони культурної спадщини КМДА Р.КУХАРЕНКА було затримано 30 серпня 2010 року. 25 січня 2011 року Р.КУХАРЕНКО вийшов із Лук’янівського СІЗО, його відпустили під підписку про невиїзд.

12 квітня Прокуратура Києва пред`явила позов колишньому начальнику Головного управління охорони культурної спадщини КМДА про стягнення збитків на суму більш як 1,6 млн. грн., завданих к результаті нецільового використання бюджетних коштів.