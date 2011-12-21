Мешканці Голосіївського району переплатили за компослуги

Київ. 21 грудня. УНІАН. Прокуратура Голосіївського району Києва порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості службових осіб КП «ЖЕО-105», з вини яких завдано збитків київській громаді на суму понад 3,6 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, дана справа порушена під час прокурорської перевірки, у ході якої встановлено, що службові особи КП «ЖЕО-105» не вжили достатніх заходів, спрямованих на підписання актів звірки з АЕК «Київенерго», та не провели перерахунки комунальних платежів населенню за опалювальний період з 1 травня 2008 року по 30 квітня 2010 року. В результаті мешканцями Голосіївського району столиці надлишково сплачено грошові кошти на суму понад 3,6 млн. грн.

Кримінальним кодексом України за такий злочин передбачено максимальне покарання до 5 років позбавлення волі.