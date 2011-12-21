Киян просять щепити собак проти сказу

Київ. 21 грудня. УНІАН. У зв’язку з випадком сказу, зафіксованим у Подільському районі міста Києва, Управління Ветеринарної медицини та КП «Центр ідентифікації тварин» просить киян щепити собак і котів проти сказу, якщо період після останньої вакцинації наближається до року.

Про це йдеться у прес-зверненні, розповсюдженому прес-службою КП «Центр ідентифікації тварин».

Фахівці нагадують, що з метою ліквідації вогнища захворювання на сказ Головним Держаним інспектор ветеринарної медицини м. Києва видано Розпорядження «Про запровадження карантинних обмежень щодо сказу в Подільському районі м. Києва». Територію прилеглих районів Шевченківського, Оболонського та Святошинського визнано загрозливою зоною, де також будуть проводитися протиепізоотичні заходи.

За словами начальника Головного управління ветмедицини столиці Наталії КУРЯТИ, карантин накладений на 2 місяці (з моменту останнього виявлення захворювання). Ветеринарною службою міста будуть здійснюватися відповідні заходи: всіх тварин, сприятливих до сказу, які утримуються навколо вогнища інфекції, буде щеплено. Нагляд за щепленими тваринами буде проводитися впродовж 60 діб; безпритульних тварин навколо вогнища інфекції буде виловлено гуманними методами та проведено карантинування.

Власників собак епізоотологи просять вигулювати на повідку та не допускати контакту з іншими тваринами.

На період карантину заборонено проведення виставок та інших видовищних заходів за участю собак, котів і диких тварин із території Подільського району - повідомив заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в м. Києві Ігор БАСЮК.

Якщо тварина не була щеплена від сказу впродовж року, вакцинацію необхідно провести якнайшвидше, відзначають ветеринари. Вакцинацію домашніх собак і котів можна провести безкоштовно в усіх державних ветеринарних клініках управління ветеринарної медицини у кожному районі м. Києва.

У КП «Клініка ветеринарної медицини» безкоштовно волонтери-опікуни можуть щепити безпритульних тварин, що знаходяться під їхньою опікою (тел. клініки: 515-09-16).

Тварина, у якої може бути підозра захворювання на сказ, вирізняється неадекватною поведінкою. Сказ супроводжується мозковою інтоксикацією, що призводить до нездатності тварини адекватно реагувати на звичні подразники. У хворої на сказ тварини може спостерігатися нервовий тік.

Найбільш яскравими ознаками хвороби можуть бути такі прояви як агресія, відтік слини (на фоні паралічу жувальних м’язів). Або ж навпаки – тварина може видаватися дуже спокійною, разом з тим у неї з’являться панічний страх води. Ще одна ознака захворювання на сказ: тварина починає ловити неіснуючі мухи.

Хвора на сказ тварина не зупиняючись може пробігти сотню кілометрів, оскільки її мозок не працює і не подає сигналу про втому. Так тварина біжить, доки не впаде і на місці гине від виснаження. В такий спосіб сказ швидко може поширюватися на великі території.

Діагностувати сказ у живої тварини можна лише за зазначеними ознаками. Інша діагностика є посмертною і здійснюється за наявністю тілець Бабиша-негрі у головному мозку тварини.

Якщо Вас покусав собака, необхідно відразу звернутися до медустанови. За відсутності такої можливості обробіть рану самостійно. Місце укусу слід ретельно промити розведеним у воді милом (підходить як господарське, так і туалетне або антибактеріальне). Рану можна обробити трьохвідсотковим розчином перекису водню та накласти стерильну пов`язку з антисептиком. Після цього слід обов’язково звернутися до медичних фахівців.

Зателефонувавши за номером 332-12-34, Ви можете отримати консультації чи роз’яснення з приводу вакцинації тварин.