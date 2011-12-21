Українці підтримали акцію "Стоп фосфати"

Київ. 21 грудня. УНІАН. Українці різних регіонів підтримали акцію ПАТ «АК «Київводоканал» «Стоп фосфати». Понад 17,5 тис. людей поставили підписи під листом-зверненням товариства, в якому просять виробників мийно-пральних засобів відмовитись від викорситання фосфатів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністарції, на підтримку кампанії залишили підписи під зверненням близько п’яти тисяч співробітників Київводоканалу, понад три тисячі онлайн-підписів та більше десяти тисяч підписів працівників різних

підприємств та установ.

Зокрема, ініціативу підтримали колективи водоканалів Кривого Рогу, Сум, Черкас, Запоріжжя, Херсону, Ялти, Севастополя, Кіровограду, Миколаєва, Одеси, Львова, Вінниці, Білої Церкви, водоканали Криму, а також найбільші навчальні заклади, екологічні та громадські організації України.

Крім того, громадська приймальня столичного товариства щодня отримувала дзвінки не

лише від мешканців столиці, а й усієї України. Чимало з них ділилися власним досвідом переходу на безфосфатні мийні засоби.

Підписи були зібрані за два тижні. Наразі товариство очікує офіційної відповіді та реакції від виробників мийних засобів, яким було надіслано лист-звернення.

Нагадаємо, що 22 листопада 2011 року ПАТ «АК «Київводоканал» оприлюднило лист, у якому зверталося до виробників з проханням припинити використання фосфатів при виробництві мийно-пральної продукції для України.

Того ж дня розпочалася масштабна всеукраїнська кампанія «Стоп фосфати», упродовж якої усі охочі висловлювалися проти використання фосфатовмісних мийних засобів та підписувалися під листом-зверненням.