Створено робочу групу з реалізації Стратегії розвитку міста

Київ. 21 грудня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження, яким затвердив склад робочої групи з реалізації

Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Як повідомляє прес-служба КМДА, новостворена робоча група координуватиме роботу з реалізації стратегічних ініціатив, закріплених у документі. Очолив робочу групу начальник Головного управління економіки та інвестицій Ігор ДОВБАНЬ. Секретарем робочої групи став заступник начальника Головного управління економіки Олег СУХОНОС.

До складу групи також увійшли радники голови Київської міської держадміністрації Олександр КУБРАКОВ, Оксана МОВЧАН, Дмитро ТУРЧАК та Сергій ЧЕРНЕЦЬ, а також аналітик молодіжного проектного офісу Євген ПЕТРОЩУК та менеджер молодіжного проектного офісу Дмитро СЕРГІЄНКО.

Як нагадуєть в КМДА, 15 грудня на сесії Київради було затверджено Стратегію

розвитку Києва до 2025 року.