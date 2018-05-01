Великий Антикварний Салон: польські обладунки, індійські кинджали та картини дисидента
У Києві на минулому тижні проходив Великий антикварний салон. Старовинні предмети мистецтва цього разу були удвічі дешевші, ніж до початку кризи.
Чи не головним елементом експозиції були обладунки "крилатих гусарів", основної ударної сили військ Речі Посполитої ХVІІ-ХVІІІ ст., у таких поляки воювали з військом Хмельницького.
Наймасштабніший виставковий проект на українському антикварному ринку – Великий Антикварний Салон – у Києві влаштували вже вчетверте. Вдруге за ці чотири роки – в "Мистецькому Арсеналі", і більш доречного місця для такого грандіозного проекту в столиці годі й шукати. Тим паче, однією з родзинок цьогорічного Салону був проект "Арсенал в Арсеналі", який спільними зусиллями презентували Львівський історичний музей та Львівська національна галерея мистецтв.
Їхні зібрання добре знані в Європі, а тепер і в Києві, слідом за Варшавою, Краковом і Віднем, представили колекцію унікальної старовинної зброї та батального живопису ХVІ-ХVІІІ ст. Тут – старовинні рушниці, шаблі, арбалети, сокири, тесаки, ятагани… Чи не головний елемент експозиції – обладунки "крилатих гусарів", основної ударної сили військ Речі Посполитої ХVІІ-ХVІІІ ст., у таких поляки воювали з військом Богдана Хмельницького та ханською ордою.
"Везли їх сюди в розібраному стані, – розповів мені старший науковий співробітник Львівського історичного музею Тарас Рак. – Кожна деталь їхала окремо, в клейонку замотана. В одному костюмі – сумарно 20-22 кілограми. Це унікальна колекція, аналогів її у світі практично немає".
Зброї на Великому Антикварному Салоні цього разу взагалі багато. Так, Музей приватних колекцій Олександра Фельдмана представив у рамках Салону колекцію короткоклінкової холодної зброї Індії XVII-XIX століть. В одному залі можна побачити близько 50 рідкісних та унікальних індійських кинджалів і ножів, серед яких – катари, ханджари, чілануми, ханджарлі, кард та інші типи зброї, популярні як на Сході, так і на Заході. Кожен такий кинджал зараз коштує щонайменше 30 тисяч доларів. А раніше, за словами кураторів виставки, за одну красиву шаблю чи ніж давали з десяток дорогих коней.
В експозиції було найбільше катарів – суто індійської зброї, яка не має аналогів у світі. У західній літературі так прийнято називати традиційні індійські кинджали поштовхового типу, які мають металевий ефес рамкової (Н-подібної) конструкції, з поперечно розташованим руків’ям. Їхня місцева назва – джамадхар, що в перекладі означає "язик бога смерті".
В експозиції також були представлені два кинджали, виконані індійськими майстрами в арабському стилі. Один із них має золоту оправу з коштовними каменями, а другий – позолочену бронзову оправу з гравірованим орнаментом і прозорі скляні накладки на руків’ї. Що цікаво, майже всі зразки експозиційної зброї мали клинки з різних сортів знаменитого булату, секрет виробництва якого з різних причин був втрачений ще до кінця ХVІІІ ст. А більшість зразків прикрашені в тій чи іншій мірі золотою або срібною насічкою, яка відома в Індії під назвою "кофтгарі".
Що ж до власне мистецтва, то головне місце на цьогорічному Салоні посідала виставка робіт Віктора Зарецького – учасника дисидентського руху 1960-х рр., універсального митця та естета, який створив власний стиль "метафоричних видінь", що поєднав європейську сецесію з українською традицією. Зарецького називали "українським Клімтом" (Густав Клімт – австрійський художник, основоположник модерну в австрійському живописі).
Аби представити в рамках одного проекту твори Віктора Зарецького, свої зусилля об’єднали чотирнадцять музеїв України та майже двадцять приватних колекціонерів. "Це унікальна виставка, – стверджує син художника Олексій Зарецький. – Подібна відбулася лише в 1992 році, але навіть тоді виставлялись тільки київські роботи. А зараз роботи надали обласні музеї та приватники".
Як розповів мені заступник генерального директора "Мистецького арсеналу" і куратор виставки Олександр Соловйов, роботи Зарецького зараз можна оцінити приблизно в 10 тисяч доларів за кожну. "У 1990 році двадцять робіт Віктора Зарецького продали на аукціоні "Christie’s", – нагадав Соловйов. – На той час це було дуже престижно, відтоді Зарецький входить у міжнародний рейтинг художників. А цінність цієї виставки насамперед у тому, що тут представлені роботи всіх етапів творчості цього знакового художника".
Яна Данилевська,
Фото: УНІАН-Культура