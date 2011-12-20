Влада Києва підписала тристоронній меморандум з бізнесом

Київ. 20 грудня. УНІАН. Голова Київській міській державній адміністрації Олександр ПОПОВ підписав трьохсторонній меморандум з представниками столичних ринків та Головним управлінням МВС України в м. Києві.

Як повідомляє прес-служба КМДА , основна мета документу – налагодити ефективну співпрацю між владою, бізнесом та правоохоронцями міста, аби досягти прозорих та

рівних правил роботи для усіх дрібних підприємців, що працюють на ринках столиці.

«Ми хочемо створити такі правила гри на ринку, які будуть зрозумілими для адміністрації, для підприємців та правоохоронців. Наше завдання – дати можливість людям нормально і спокійно працювати, розвиватися, заробляти кошти, сплачувати податки до міського бюджету. Ми розуміємо важливість дрібного бізнесу і з точки зору надання цілого розмаїття послуг, і з точки зору соціального захисту. Від імені міської влади, я хочу висловити наше тверде бажання налагодити співпрацю і створити гідні

умови для киян», – сказав О.ПОПОВ під час підписання документу.

Меморандум передбачає створення єдиних норм роботи для всіх ринків та підприємців, які на них працюють; вирішення питань спрощення процедури землевідведення та подовження договорів оренди; розміщення соціальної інфраструктури, наприклад, аптечних кіосків, медичних кабінетів та обладнання, створення умов для людей з особливими потребами; благоустрою територій та розміщення тимчасових конструкцій. Також підписанти меморандуму домовилися стати партнерами у боротьбі з корупцією. Адже за інформацією підприємців, нині на ринках міста дуже високий відсоток нелегалів, які працюють без документів та не сплачують податків.

«Ми вже зараз багато робимо для подолання цієї ситуації. Я просив би вас бути активними і повідомляти нам усі факти вимагання хабарів, лобіювання власних інтересів з боку чиновників, зловживань службовим становищем. Ми хочемо створити дійсно комфортні, законні та прозорі умови для розвитку малого бізнесу у столиці, але нам не впоратися без вашої допомоги», – зазначив О.ПОПОВ, звертаючись до підприємців.

Згідно протоколу доручень до кінця цього року в КМДА буде створена робоча група, яка займеться розробкою плану заходів у рамках меморандуму. І одразу ж приступить до його виконання.

Текст меморандуму пройшов обговорення у всіх районах міста. Впродовж 3-х місяців його вивчали та корегували підприємці кожного з 98 ринків столиці.