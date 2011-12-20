91 киянка сьогодні отримала почесне звання «Мати-героїня»

Київ. 20 грудня. УНІАН. Напередодні новорічних свят у столичній адміністрації відбулась

церемонія відзначення державними нагородами матерів-героїнь. Усього сьогодні таку відзнаку отримала 91 жінка.

Як повідомляє прес-служба Київській міській державній адміністрації, вітали багатодітних матерів голова КМДА Олександр ПОПОВ та секретар Київської міської ради Галина ГЕРЕГА.

«Ми знаємо як непросто сьогодні мати велику родину, тож хочу висловити вам слова щирої вдячності від імені усіх киян та від себе особисто. Ви робите величезну справу для нашої країни, ви виховуєте наше майбутнє і нашу гордість – майбутніх спортсменів, вчителів, лікарів”, - звернувся О.ПОПОВ до присутніх жінок.

Він побажав мамам щастя, сімейного благополуччя і злагоди. “Нехай усі мрії, які є у вас, і у ваших дітей обов’язково збудуться», – додав О.ПОПОВ.

«Кожна з вас заслужила на те, щоб носити горде звання героїні. Кожна з вас варта найкращих слів подяки за терпіння і силу, за материнську любов і самозречення. Я хочу побажати вам, любі жінки, щоб ваші діти та онуки

вас поважали та цінили, щоб вони пам’ятали все, що для них зробили батьки. Щоб ваші міцні родини стали добрим прикладом для всіх поколінь нащадків», – привітала присутніх Г.ГЕРЕГА.

Крім того, за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста Києва ще 84 киянина сьогодні отримали Почесні грамоти Київської міської державної

адміністрації та іменні годинники.