Забудовник на вул.Пирогова каже,що виконував рішення суду

Київ. 20 грудня. УНІАН. ТОВ «Торговий дім Міжнародного союзу українських підприємців» стверджує, що сьогодні компанія з управління будівельними проектами «Герц» виконала рішення Господарського суду Києва щодо демонтажу аварійної споруди по вул. Пирогова і вул. Богдана Хмельницького, 2/37-б у Шевченківському районі.

Про це повідомляється в переданому УНІАН прес-релізі ТОВ «Торговий дім Міжнародного союзу українських підприємців».

Як стверджує забудовник, суд своїм рішенням зобов`язав знести цю споруду, а також виконати огородження по межах земельної ділянки на вул. Пирогова відповідно до вимог будівельних норм і правил.

У прес-релізі йдеться, що рішення про демонтаж одноповерхової споруди на території будівельного майданчика було ухвалено «Київблагоустроєм» у зв`язку з її критичною фізичною зношеністю.

«Цей об`єкт відновленню не підлягав і мав бути негайно закритий для використання, а також ліквідований - про це повідомляє Головне управління контролю за впорядкуванням і зовнішнього дизайну м. Києва Госпрозрахункової організації «Київблагоустрій», - йдеться в повідомленні забудовника.

Також у прес-релізі зазначається, що в процесі своєї діяльності компанія «Герц» неодноразово стикалася з низкою труднощів, які перешкоджали благополучному виконанню будівельних робіт на об`єкті, в числі яких - «запеклий опір зі сторони ряду мешканців і підконтрольних їм громадських організацій».

«Зі своєї сторони, компанія володіє неспростовними підтвердженнями фактів зацікавленості останніх у матеріальній вигоді своїх дій», - заявляють забудовники.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ повідомив про побиття мешканців будинків по вул. Пирогова, 2. Депутат перебував на місці події.

За його словами, близько 100 «найманців» намагалися захопити двір по вул. Пирогова, 2, де ведеться незаконне будівництво.

У прес-службі депутата уточнювали, що забудовники по вул. Пирогова, 2, вже знищили сквер й фонтан на місці майбутньої будівлі.

За даними О.БРИИНЦА, через будівництво руйнуються три пам`ятки історії, які знаходяться поруч. Окрім вже відомих порушень, будівництво становить загрозу вибуху та отруєння чадним газом жителів навколишніх будинків. Зазначена ущільнююча забудова ведеться без дотримання норм: над теплотрасою та комунікаціями, а також у зоні повітряного підпору, що може призвести до відсутності тяги у димоходах і зашкодить вентиляції будинку.

Пізніше в громадянській ініціативі “Збережи старий Київ” заявили, що сьогоднішнє протистояння на вул. Пирогова, 2, переросло в побиття мешканців прилеглих будинків представниками забудовника.

“Близько сотні найманців від забудовника побили місцевих жителів і активістів та розширили територію будівництва під самі стіни житлового будинку”, - повідомив “Збережи старий Київ”.

Як зазначають активісти, міліція не вчиняла жодних дій.

Довідка УНІАН. 6 жовтня ц.р. Київрада відмовилась задовольнити протест заступника прокурора Києва з вимогою зупинити скандальне будівництво на вул. Пирогова, 2.

Протест стосувався рішення Київради від 8 лютого 2007 року “Про поновлення договору оренди земельної ділянки та продаж цієї земельної ділянки ТОВ “Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємств” для будівництва житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом на вулицях Пирогова та Богдана Хмельницького, 3/37 (літ. “Б”) у Шевченківському районі”.

В ньому йшлося про земельну ділянку площею 0,11 га за вказаною вище адресою (було дозволено продати її за 2 млн. 910 тис. грн.). В прокуратурі встановили, що рішення суперечить вимогам чинного земельного та містобудівного законодавства.

О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що 23 листопада апеляційний суд зупинив будівельні роботи на об’єкті на вул. Пирогова, 2 на час розгляду справи.