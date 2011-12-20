Будівництво на Гончара наразі заборонено судом

Київ. 20 грудня. УНІАН. Київська міська держадміністрація звернеться до прокуратури в разі невиконання забудовником рішення суду про заборону будівництва за адресою: вулиця Гончара, 17-23.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це сказав заступник голови міськдержадміністрації Олександр ПУЗАНОВ, коментуючи ситуацію навколо скандальної забудови.

За його інформацією, забудовник отримав ухвалу суду про заборону будівництва.

«З моменту отримання ухвали особа вважається повідомленою про незаконність здійснення будь-яких дій з будівництва. Якщо будівельні роботи буде відновлено, винні особи понесуть відповідальність, у тому числі кримінальну», – зазначив О.ПУЗАНОВ.

Він нагадав, що КМДА приєдналася до судового процесу, який було ініційовано громадськістю, що протестує проти забудови території біля Софії Київської.

«Ми проаналізували ситуацію і звернулися до прокуратури з проханням оскаржити в суді договори оренди та купівлі-продажу земельної ділянки, а в якості забезпечувального заходу – арештувати ці ділянки та заборонити проведення будь-яких будівельних робіт», – пояснив О.ПУЗАНОВ.

Він нагадав, що 15 грудня 2011 року Господарський суд Києва ухвалив відповідне рішення, а 17 грудня за ухвалою суду було розпочато відкрите виконавче впровадження. Під час виїзду на будівництво державних судових виконавців відповідальних осіб від забудовника на місці не було, тому ухвалу направлено на юридичну адресу підприємства.

«Олександр ПОПОВ пообіцяв взяти питання під особистий контроль. Якщо ми побачимо, що будівельні роботи продовжуються, ми звернемося до прокурати із заявою про вчинення злочину – невиконання судового рішення», – сказав заступник голови КМДА.

Також О.ПУЗАНОВ зауважив: «У разі, якщо це будівництво буде визнано незаконним, споруда має бути знесена. Якщо при виділені землі та наданні дозволів не було порушень норм закону, ми будемо наполягати на зменшенні кількості поверхів будівлі».

Заступник голови КМДА підкреслив, що у цьому випадку новобудова не повинна бути вищою за прилеглі будівлі.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Окружний адміністративний суд Києва у справі щодо рішення Київради про виділення землі під будівництво житлового комплексу по вулиці Олеся Гончара, 17-23 у буферній зоні Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська» прийняв ухвалу про зупинення будівельних робіт на об’єкті на час розгляду справи.

КМДА виступила у суді третьою стороною.

Проти забудови виступає не лише громадськість, але й ЮНЕСКО.