Попов підтримує створення муніципальної міліції

Київ. 20 грудня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вважає, що муніципальна міліція суттєво покращила б правопорядок у столиці.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про О.ПОПОВ сказав в ефірі телеканала “Київ”.

Голова КМДА переконаний, що за умови співпраці з державними силовими структурами вона може забезпечувати вищий рівень дотримання прав мешканців міста.

Водночас він звернув увагу, що сьогодні відсутня необхідна законодавча база для створення міліції власне міського підпорядкування. Однак відповідні напрацювання у законодавців є. Отже, вірогідно, що найближчим часом прогалину буде ліквідовано. В іншому випадку столична муніципальна міліція буде створена як громадська організація, підзвітна киянам та міській владі. Передбачається, що фінансуватиметься вона з

бюджету Києва.

«Для цього потрібно змінити діюче законодавство. Це процес непростий,

він потребує певного часу. Законопроект необхідно відпрацювати та

винести на громадське обговорення. Однак актуальність такого проекту

важко переоцінити. Питання паркування автомобілів, дотримання правил

дорожнього руху, правопорядок у зонах відпочинку чи під час масових

акцій – все це належить до компетенції міської влади. Ми прагнемо

суттєво підвищити рівень безпеки у столиці, тому взялися за розробку

відповідного законопроекту», – повідомив О.ПОПОВ.

Голова КМДА зазначив, що його попередній досвід співпраці з муніципальною міліцією як добровільним об’єднанням громадян доводить, що подібні структури надзвичайно ефективні у роботі із забезпечення правопорядку. Тісно співпрацюючи з державними органами, муніципальна міліція ефективно попереджає та виявляє дрібні правопорушення, патрулює вулиці тощо.

О.ПОПОВ переконаний, що саме муніципальна міліція покладе край протизаконним встановленням кіосків, порушенням громадського порядку у парках, на вулицях, у місцях, де розташовані розважальні центри.

«У Києві достатньо громадян, які мають активну громадську позицію,

допомагають нам та правоохоронним органам попереджати правопорушення. І

ми повинні заохочувати їхнє бажання долучатися до наведення ладу у столиці», – зазначив голова КМДА.