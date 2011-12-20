17 підприємств потребують держекспертизи

Київ. 20 грудня УНІАН. Депутат Київради, член Гуманітарної ради Києва Олександр БРИГИНЕЦЬ стурбований негативним впливом окремих підприємств столиці на екологічну ситуацію у місті.

Як повідомляє прес-служба О.БРИГИНЦЯ, за його словами, Державна екологічна інспекція у м. Києві висловлює занепокоєння екологічною ситуацією, що склалась на сьогодні, оскільки велика кількість підприємств, розташованих в адміністративних межах столиці, негативно впливає на стан навколишнього природного середовища.

О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що йдеться про 17 підприємств, які, на думку Державної екоінспекції, потребують проведення державної екологічної експертизи: ЗАТ «Орлан» (вул. Донця, 29); ДП «Київпассервіс» (вул. Нижній Вал, 15-а); ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (просп. Науки, 1); ВАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» (вул. Новопирогівська, 60); ПАТ «Київмлин» (вул. Межигірська, 83); ПАТ «Аверс» (вул. Деревообробна, 5); ВАТ «Київський річковий порт» (вул. Верхній Вал, 70); Завод залізобетонних виробів ВАТ «ДБК – 4» (вул. Лугова, 13); ВАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» (вул. Будіндустрії, 7); ВАТ «Комбінат будіндустрії» (вул. Будіндустрії, 7); ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (вул. Будіндустрії, 5); ПАТ «Галактон» (вул. Марини Раскової, 4); ЗАО «Фанплит» (вул. Фанерна, 1); ЗАТ «Трикотажна фабрика «Роза» (вул. Протасів Яр, 3); Продовольча база ВАТ «Авторитет» (вул. Полярна, 14); ВАТ «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» (вул. Колекторна, 30); ПрАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (вул. Ежена Потье, 6).

Вказані суб’єкти господарської діяльності у більшості випадків не здійснюють заходи щодо запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та стан здоров’я людей.

«Оскільки сьогодні вже визначено, які підприємства є небезпечними, то владі потрібно здійснити перевірку згаданих підприємств і змусити їх діяти не лише в інтересах власного бізнесу, а й враховувати інтереси громади», - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

Він пояснив, що державна експертиза проводиться з метою визначення еколого-економічної оцінки впливу діяльності підприємств на стан навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення комплексної переробки, утилізації та ефективного використання відходів, здійснення заходів щодо економії водних ресурсів.

За інформацією О.БРИГИНЦЯ, питання щодо необхідності проведення екологічної експертизи потенційно небезпечних об’єктів для навколишнього природного середовища може бути розглянуте на одній із найближчих сесій Київради.