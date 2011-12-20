На вулиці Пирогова представники забудовника побили мешканців

Київ. 20 грудня. УНІАН. У громадянській ініціативі “Збережи старий Київ” заявляють, що сьогоднішнє протистояння на вул. Пирогова, 2 переросло у побиття мешканців прилеглих будинків представниками забудовника.

Як інформують в ініціативі, на вулиці Пирогова відбулося сьогодні остаточне захоплення прибудинкової території забудовниками - компанією ТОВ "Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємців".

“Близько сотні найманців від забудовника побили місцевих мешканців та активістів і розширили територію будівництва під самі стіни житлового будинку”, - повідомляє “Збережи старий Київ”.

Як зазначають активісти, міліція не вчиняла жодних дій.

Як повідомляв УНІАН, зранку про побиття мешканців будинків на вул.Пирогова, 2 повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, який знаходився на місці події.

За його словами, близько 100 «найманців» намагалися захопити двір на вул. Пирогова, 2, де ведеться незаконне будівництво.

У прес-службі депутата нагадали, що забудовники на вул. Пирогова, 2 вже знищили сквер та фонтан на місці майбутньої будівлі. Крім того, через будівництво руйнуються три пам’ятки історії, які знаходять поруч. Окрім вже відомих порушень, будівництво становить загрозу вибуху та отруєння чадним газом жителів навколишніх будинків. Зазначена ущільнююча забудова ведеться без дотримання норм: над теплотрасою та комунікаціями, а також в зоні повітряного підпору, що може призвести до відсутності тяги у димоходах і зашкодить вентиляції будинку.

Довідка УНІАН. 6 жовтня ц.р. Київрада відмовилась задовольнити протест заступника прокурора Києва з вимогою зупинити скандальне будівництво на вул. Пирогова, 2.

Протест стосувався рішення Київради від 8 лютого 2007 року “Про поновлення договору оренди земельної ділянки та продаж цієї земельної ділянки ТОВ “Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємств” для будівництва житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом на вулицях Пирогова та Богдана Хмельницького, 3/37 (літ. “Б”) у Шевченківському районі”.

В ньому йшлося про земельну ділянку площею 0,11 га за вказаною вище адресою (було дозволено продати її за 2 млн. 910 тис. грн.). В прокуратурі встановили, що рішення суперечить вимогам чинного земельного та містобудівного законодавства.

О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що 23 листопада апеляційний суд зупинив будівельні роботи на об’єкті на вул. Пирогова, 2 на час розгляду справи.