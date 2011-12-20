Круглий стіл про мораль за участі релігійних громад

22 грудня о 10.00 (вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, кімн. 1017) відбудеться Круглий стіл на тему: «Нова редакція Закону України «Про захист суспільної моралі» та взаємодія державних (муніципальних) установ і релігійних організацій», організований постійною комісією Київради з питань культури та туризму і Українським біблійним товариством. У заході беруть участь керівники найбільших релігійних громад міста Києва, представники громадськості, науковці та представники київської влади.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter