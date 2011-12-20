У 2012 р. планується реконструкція просп. Перемоги

Київ. 20 грудня. УНІАН. У 2012 році планується виконати роботи з реконструкції просп. Перемоги та просп. М. Бажана, просп. П. Григоренка та вул. М. Горького, дороги Київ - Гостомель. Також заплановане подовження Залізничного шосе вздовж залізниці до вул. Любченка з виходом на вул. Боженка.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це зазначається в планах Комунальної корпорації “Київавтодор” щодо модернізації вулично-шляхової мережі на наступний рік.

Заплановане на 2012 рік продовження будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро, а також будівництво заїзду на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно-Хрещатицької в районі вул. Верхній та Нижній вал. Дорожні служби також планують завершити будівництво під`їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту до міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни).

У планах “Київавтодору” на наступний рік також будівництво великої кільцевої дороги на ділянці від вул. Рокосовського до вул. Богатирської, зведення транспортної розв`язки на перетині бульв. Дружби Народів та Наддніпрянського шосе, а також завершення ІІ черги

будівництва транспортного вузла на примиканні просп. Науки до Столичного шосе.

Буде виконана реконструкція транспортної розв`язки на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе. На капітальну реконструкцію також чекає і Поштова площа.