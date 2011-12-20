Завершується реєстрація у волонтери

Київ. 20 грудня. УНІАН. 22 грудня 2011 року завершується процес реєстрації у волонтери

Приймаючого міста Києва до ЄВРО 2012.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, бажаючі стати волонтером можуть до вказаної дати зареєструватись на сайті Приймаючого міста у розділі “волонтер” http://www.city-kyiv.com.ua/uefaeuro2012.

Нагадаємо, з березня 2011 р. у столиці реалізовувалась Програма “Київський волонтер”. Згідно з вимогами УЄФА та приблизними підрахунками щодо кількості туристів, які відвідають Київ під час футбольного чемпіонату, місто планує набрати 6 тис. добровольців.

У Головному управлінні з підготовки ЄВРО 2012 наголошують, що волонтерство - це можливість для молоді здобути нові знання та набути практичні навички, знайти підтримку й друзів, випробувати свої здібності в реальній справі, відчути себе причетним до суспільно-корисної справи, отримати визнання і певний статус.

Так, добровольці, які бажають взяти участь в організації фіналу 14-го Чемпіонату Європи УЄФА, окрім незабутніх вражень від роботи, отримають у подарунок екіпіровку волонтера, преференції та бонуси за допомогу в організації УЄФА ЄВРО 2012 у місті Києві.

Зокрема: сертифікат про участь особи у події як волонтера; зарахування студентам-волонтерам учбової практики (відмітка в залікову книжку); участь у святковій вечірці з нагоди закінчення проекту “Київські волонтери”; розваги волонтерського центру (настільний теніс, стрітбол тощо); подарунки від партнерів та приймаючого міста.