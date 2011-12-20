Оновлена амбулаторія відкрилася на вул. Пулюя

Київ. 20 грудня. УНІАН. У Солом’янському районі відкрилася оновлена амбулаторія загальної лікарської практики/сімейної медицини на вул. І.Пулюя, 5.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, вона входить до складу районної поліклініки №2 (просп. Червонозоряний, 2) і розташована на відстані 3 км від неї.

Приміщення амбулаторії капітально відремонтовано та оснащено необхідним медобладнанням, меблями, інвентарем. Первинну медико-санітарну допомогу тут зможуть отримати близько 7 тис. мешканців. В амбулаторії можна буде пройти гінекологічне обстеження, інша ж медична допомога та діагностичні обстеження проводитимуться в поліклініці №2 Солом’янського району.

Відкриття оновленої амбулаторії забезпечить 7 робочих місць. Тут працюватимуть 2 лікарі загальної практики, 2 медичні сестри сімейної медицини та 1 молодша медична сестра. А також лікар-стоматолог і медична сестра стоматології. Лікар-гінеколог проводитиме прийоми за окремим графіком.

Нагадаємо, у Києві триває реформування галузі охорони здоров’я, першим етапом якої є створення мережі амбулаторій сімейного лікаря для покращення надання первинної медичної допомоги.