У Києві активізувалося будівництво на 31% житлових об'єктів

Київ. 20 грудня. УНІАН. У Києві цього року активізувалося будівництво на 38 новобудовах, що становить близько 31% незавершених житлових об`єктів столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі проектної групи «Архиматика».

Зокрема, за даними групи, будівництво велося на 16 будмайданчиках на лівому березі столиці й на 22 об`єктах житлової нерухомості на правому березі Києва.

«Забудовники протягом року будували 11 будинків економ-класу, 16 бізнес-класу й 11 будинків еліт-класу. Для більшої частини будинків, на яких велося будівництво, дата введення в експлуатацію була запланована на 2011 або 2012 рік», – зазначили в компанії.

За оцінками компанії, будівництво житла в столиці впродовж поточного року вели 23 забудовники.

«У 2012 році забудовники завершуватимуть будівництво об`єктів, які на сьогоднішній день перебувають на завершальній стадії будівництва. Починати нові проекти будуть лише лідери ринку», – вважає директор проектної групи «Архиматика» Олександр ПОПОВ.