Попов відвідав Промбудіндустрію

Київ. 20 грудня УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ в рамках робочої наради ознайомився з підтприємством ТОВ “Промбудіндустрія”.

Як повідомляє прес-служба КМДА, під час перебування на підприємстві О.ПОПОВ підтвердив раніше озвучені наміри першочергово залучати до реалізації Стратегії розвитку Києва, проектів модернізації міської інфраструктури промислові потужності київських підприємств.

“Київ поставив перед собою надзвичайно амбітні завдання з розвитку міської інфраструктури. Для їх реалізації будуть залучені державні та інвестиційні кошти, провідні світові компанії. Однак головну надію ми покладаємо на промисловий потенціал столичних підприємств”, - сказав він.

За словами голови КМДА, київська промисловість довела здатність виконувати найскладніші та найвідповідальніші завдання. О.ПОПОВ нагадав, що великі залізобетонні конструкції, які виробляє “Промбудіндустрія”, використані під час капітального ремонту колектору від насосної станції ж/м Святошин до Чумаківського самопливного колектора, який введено в дію минулого тижня. Також майже всі залізобетонні елементи для інженерних мереж, які прокладаються під землею в місті, були виготовлені на заводі “Промбудіндустрія”. Окрім того, підприємство повністю забезпечувало своєю продукцією будівництво аеропорту Бориспіль, системи водопостачання і водовідведення стадіонів у Львові, Донецьку та Харкові.

Також О.ПОПОВ зазначив, що це підприємство є багаторічним партнером міста.

“Цього року ми замінили 11 тис. метрів підземних комунікацій. І більша частина труб, які ми використали, були виготовлені на заводі “Промбудіндустрія”. Наступного року у планах міста - збільшити обсяги заміни труб, тому підприємство має бути готовим для збільшення виробництва”, - сказав він.

Окрім того, у ході робочої наради обговорювались питання розвитку підприємства, бо місто має на меті будувати тунелі.

“Ми говорили і про розвиток наших відносин. Адже ми плануємо будівництво підземних тунелів у місті, а дане підприємство може стати нашим партнером у реалізації таких проектів”, - підкреслив О.ПОПОВ.

Також він додав, що, розміщуючи замовлення на заводі “Промбудіндустрія”, міська влада одночасно забезпечує роботою киян, які працюють щонайменше на десяти підприємствах, що є пріоритетом для київської влади.