Райони запрошують киян на свої новорічні святкування
Вже також засвітили свої ялинки
Київ. 20 грудня. УНІАН. Всі райдержадміністрації Києва підготували різноманітні програми новорічних та різдвяних свят для мешканців та гостей міста. Організовують новорічні вистави, різдвяні театралізовані дійства та народні гуляння.
Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, святкові заходи розпочалися 19 грудня.
Зокрема, вчора в кожному районі відбулися церемонії засвічення своїх новорічних ялинок:у Подільському районі – у Київському муніципальному академічному музичному театрі опери та балету для дітей та юнацтва, що у на вул. Межигірській, 2; на Оболоні - на Оболонському проспекті, 21-Б (ст. м. «Мінська»); в Голосієво - у Голосіївському парку культури та відпочинку імені М.Рильського; у Деснянському районі - на пр. Маяковського, 29, поблизу райдержадміністрації; на Печерську – на площі Слави та у Дарниці - у парк імені Воїнів-інтернаціоналістів, що на вул. Вербицького; у Дніпровському районі - у парку культури та відпочинку «Перемога» (бульвар Перова, 2); у Солом’янському районі - у парку «Відрадний» та у парку «Островського»; у Святошинському районі - на просп. Перемоги, 112; у Шевченківському районі - у парку відпочинку ім.. Тараса Шевченка.
24 грудня о 15.00 на Хрещатику стартує традиційний веселий Парад Дідів Морозів. Того ж дня о 16.00 у Палаці культури «Дарниця» на вул. Заслонова, 18 відбудеться святковий концерт за участю творчих колективів та окремих виконавців.
В КМДА нагадують, що 31 грудня на Майдані Незалежності кияни та гості столиці зустрічатимуть Новий 2012 рік. За участю керівництва міста у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт у стилі ЄВРО 2012. До участі у концерті запрошені відомі зірки вітчизняної естради, хореографічні колективи та інші виконавці мистецького жанру.
7 січня столиця відзначатиме Різдво.
Об 11.00 у Будинку культури «Троєщина» (вул. Леніна, 27) відбудеться різдвяний фольклорний концерт.
А о 14.00 на святкування Різдва Христового міська влада запрошує усіх киян на Майдан Незалежності.
10 січня о 15.00 розпочнеться велика концертна програма за участю колективів художньої самодіяльності «Нам знову сяє Новоріччя!» у Центрі культури та мистецтв Дніпровського району Києва.
13 січня відбудеться Молодіжний фестиваль вертепів «Різдвяна зірка» у центральному парку відпочинку імені Тараса Шевченка.
А 19 січня кияни святкуватимуть Водохреща.
Масові купання та розважальні заходи цього дня будуть організовані на Оболонській набережній (біля Свято-Покровського собору) та у парку культури та відпочинку «Гідропарк».