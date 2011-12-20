КМДА продовжує повернення майна місту

Київ. 20 грудня. УНІАН. Триває робота Київської міської державної адміністрації з повернення територіальній громаді Києва майна, відчуженого у попередні роки з порушенням закону.

Як повідомляє прес-служба КМДА, станом на 12 грудня п.р. у власність територіальної громади міста повернуто 14 об’єктів загальною площею 30 тис. 638,3 кв.м.

Робота з повернення майна ускладнюється тим, що частина його неодноразово перепродана й юридично має правомірного власника. Тим не менш виконавча влада столиці вже досягла суттєвих результатів в боротьбі за майно киян.

На виконання доручення голови КМДА Олександра ПОПОВА прес-служба адміністрації оприлюднила повний перелік об’єктів комунальної власності, які вибули з власності територіальної громади м. Києва у 2007-2010 роках з порушенням законодавства, та стосовно яких вже прийнято рішення про повернення.

Також , як інформує міська влада, за рішеннями судів з незаконної оренди повернуто 23 об`єкти, загальною площею більше 9 тис. 300 кв. м. Крім того, до правоохороних органів передано інформацію про порушення, що мали місце при відчуженні об`єктів нерухомого майна загальною площею близько 60 тис. кв. м.

Окремо КМДА на своєму сайті оприлюднила інформацію про відновлення територіальною громадою м. Києва контролю над акціонерними товариствами, акції яких були відчужені з порушенням закону протягом 2007-2010 рр. (станом на 12.12.2011 року).