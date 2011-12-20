Київавтодор прозвітував про роботу в 2011 році

Київ. 20 грудня. УНІАН. Станом на 1 грудня поточного року, підприємствами корпорації «Київавтодор» в столиці виконано роботи з поточного ремонту покриття на загальній площі 550 тис. м².

Про це йдеться в детальному звіті КК «Київавтодор», інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За даними звіту КК «Київавтодор», упродовж 2011 р. дорожніми підприємствами столиці виконано значний обсяг будівельних та ремонтних робіт на автошляхах столиці. Зокрема, у поточному році виконувались роботи на таких об’єктах: будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро; будівництво транспортної розв’язки біля ст. м. «Дніпро»; будівництво транспортної розв’язки на примиканні просп. Науки до Столичного шосе (І та ІІ черги); реконструкція транспортної розв’язки на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе; реконструкція транспортної розв’язки на перетині бульвару Дружби Народів та Наддніпрянського шосе; реконструкція просп. М. Бажана; реконструкція вул. М. Горького; реконструкція з розширенням просп. П. Григоренка.

Крім того, виконувались проектні роботи з: реконструкції проспекту Перемоги; будівництва подовження Залізничного шосе; капітального ремонту Венеціанського мосту.

Серед об’єктів капітального ремонту, який також був виконаний у 2011 році: бульв. Лесі Українки; вул. Червоноармійська; вул. Дніпроводська; парковий Пішохідний міст; Каховський шляхопровід №1, 2.

Разом з тим, виконувався поточний ремонт основних маршрутів руху учасників та вболівальників ЄВРО 2012 та 1,5 км зони доступності до НСК «Олімпійський».