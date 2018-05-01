В очікуванні новорічної миті

Символічно в День святого Миколая в столиці розпочалися новорічні свята. На Майдані Незалежності засяяла головна ялинка. За цією подією спостерігала велика кількість киян та гостей столиці.





Цього року 40-метрову новорічну красуню уперше зробили штучною. Конструкція ялинки виготовлена із важкозаймистих та морозостійких матеріалів. "Ялинка прикрашена світлодіодними екранами, які, змінюючи сюжети, будуть розповідати і про історію України, і про її сьогодення, і про її майбутнє", - пообіцяла міська влада.

На освітлення новорічного дерева пішло понад 17 км гірлянд. Вони мають 12 програм, які динамічно та почергово змінюватимуть візерунки. Але, як стверджують у Київський міській державній адміністрації, це не остаточний варіант оформлення ялинки. Проте - всі сюрпризи будуть представлені безпосередньо у Новорічну ніч.

"Ми ретельно готуємося до Нового року. Його наближення відчувається все більше, особливо тепер, коли місто оздоблене святковою ілюмінацією, а у серці столиці – на Майдані Незалежності – засвітилася новорічна ялинка. У новорічну ніч Головна ялинка країни виглядатиме ще краще, адже деякі елементи оздоблення ми тримаємо в таємниці, аби здивувати киян та гостей міста. Тож я з радістю запрошую всіх долучитися до святкування Нового 2012 року на Майдані Незалежності", - зазначив голова КМДА Олександр Попов.

Через півтори години після того, як розпочалася урочиста передноворічна церемонія, на Майдан після саміту "Україна – ЄС" завітав Президент України Віктор Янукович з привітаннями.

"Я хотів би побажати громадянам, сім’ям, щоб ця радість в нашому житті завжди продовжувалась. Щоб радість, яку нам дають діти, - вона приносила і їм щастя, і нам надію. Сьогодні вся країна святкує день святого Миколая Чудотворця. Так нехай буде так, що це свято, кому важко, відбудеться це чудо, щоб людині стало легше, щоб хворі відчули полегшення і всі, кому важко живеться, зрозуміли, що будуть кращі часи. Давайте разом повіримо, що святий Миколай дасть нам святу надію, віру і любов", - сказав Президент.

Декілька ударів у дзвін, і ялинка засяяла різнокольоровими вогнями. Звідусіль лунали привітання "З наступаючим Новим роком!".

"Мені дуже подобається ялинка – вона така креативна… І церемонія була дуже святковою, атмосфера така тепла…", - ділиться своїми враженнями 18-річний учень одного із столичних училищ.

"Чудове свято! Ми так відірвалися!", - втручається в нашу розмову дуже весела жінка. А ось поруч молоденька мама намагається заспокоїти свою доньку, яка почала вередувати через те, що свято має пахнути глицею, а цього запаху немає - ялинка штучна…

Але в цей час над Майданом та Хрещатиком вже лунав святковий феєрверк. До Нового року залишилося 12 днів!

Дарина Миколайчук,

Фото УНІАН та Вікторії Сапатої (офіційний сайт Київської міської державної адміністрації)

