В очікуванні новорічної миті

В очікуванні новорічної миті

23:00, 19 грудня 2011
0

Символічно в День святого Миколая в столиці розпочалися новорічні свята. На Майдані Незалежності засяяла головна ялинка. За цією подією спостерігала велика кількість киян та гостей столиці

Символічно в День святого Миколая в столиці розпочалися новорічні свята. На Майдані Незалежності засяяла головна ялинка. За цією подією спостерігала велика кількість киян та гостей столиці.



Цього року 40-метрову новорічну красуню уперше зробили штучною. Конструкція ялинки виготовлена із важкозаймистих та морозостійких матеріалів. "Ялинка прикрашена світлодіодними екранами, які, змінюючи сюжети, будуть розповідати і про історію України, і про її сьогодення, і про її майбутнє", - пообіцяла міська влада.

На освітлення новорічного дерева пішло понад 17 км гірлянд. Вони мають 12 програм, які динамічно та почергово змінюватимуть візерунки. Але, як стверджують у Київський міській державній адміністрації, це не остаточний варіант оформлення ялинки. Проте - всі сюрпризи будуть представлені безпосередньо у Новорічну ніч.

"Ми ретельно готуємося до Нового року. Його наближення відчувається все більше, особливо тепер, коли місто оздоблене святковою ілюмінацією, а у серці столиці – на Майдані Незалежності – засвітилася новорічна ялинка. У новорічну ніч Головна ялинка країни виглядатиме ще краще, адже деякі елементи оздоблення ми тримаємо в таємниці, аби здивувати киян та гостей міста. Тож я з радістю запрошую всіх долучитися до святкування Нового 2012 року на Майдані Незалежності", - зазначив голова КМДА Олександр Попов.

Через півтори години після того, як розпочалася урочиста передноворічна церемонія, на Майдан після саміту "Україна – ЄС" завітав Президент України Віктор Янукович з привітаннями.

"Я хотів би побажати громадянам, сім’ям, щоб ця радість в нашому житті завжди продовжувалась. Щоб радість, яку нам дають діти, - вона приносила і їм щастя, і нам надію. Сьогодні вся країна святкує день святого Миколая Чудотворця. Так нехай буде так, що це свято, кому важко, відбудеться це чудо, щоб людині стало легше, щоб хворі відчули полегшення і всі, кому важко живеться, зрозуміли, що будуть кращі часи. Давайте разом повіримо, що святий Миколай дасть нам святу надію, віру і любов", - сказав Президент.

Декілька ударів у дзвін, і ялинка засяяла різнокольоровими вогнями. Звідусіль лунали привітання "З наступаючим Новим роком!".

"Мені дуже подобається ялинка – вона така креативна… І церемонія була дуже святковою, атмосфера така тепла…", - ділиться своїми враженнями 18-річний учень одного із столичних училищ.

"Чудове свято! Ми так відірвалися!", - втручається в нашу розмову дуже весела жінка. А ось поруч молоденька мама намагається заспокоїти свою доньку, яка почала вередувати через те, що свято має пахнути глицею, а цього запаху немає - ялинка штучна…

Але в цей час над Майданом та Хрещатиком вже лунав святковий феєрверк. До Нового року залишилося 12 днів!

Дарина Миколайчук,
Фото УНІАН та Вікторії Сапатої (офіційний сайт Київської міської державної адміністрації)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter