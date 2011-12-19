Волонтери проведуть акцію “Подаруй радість людям”
Стартує завтра
Київ. 19 грудня. УНІАН. За підтримки голови Київської міської державної адміністрації
Олександра ПОПОВА 20 грудня о 12.00 у Київському національному академічному театрі оперети, що на вул.Червоноармійській, 53/3, відбудеться старт акції “Подаруй радість людям”.
Як повідомляє прес-служба КМДА, за доброю традицією протягом багатьох років волонтери мережі Центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді м. Києва у костюмах Дідів Морозів вітають киян з Різдвяними та Новорічними святами в рамках
акції “Подаруй радість людям”.
Цього року акція стартує новорічною ялинкою для дітей-клієнтів Центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді м. Києва. За традицією волонтери отримають Віфлеємський вогонь - символ миру і злагоди, тепло якого вони разом з вітаннями та солодкими “миколайчиками” понесуть у сім`ї клієнтів Центрів соціальних служб для
сім`ї, дітей та молоді м. Києва, які опинились у складних життєвих
обставинах, створюючи атмосферу новорічного та різдвяного дива,
протягом усіх свят.
Нагадаємо, що упродовж 2011 року соціальні послуги отримали близько 50
тис. киян, які опинились у складних життєвих обставинах: сім`ї з
проблемами алко-, наркозалежності; насильства; ВІЛ\СНІД; діти,
позбавлені батьківського піклування; діти-сироти з числа випускників
інтернатних закладів; особи, які перебувають у конфлікті з законом;
прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу, діти та молодь з
інвалідністю та інші.