Волонтери проведуть акцію “Подаруй радість людям”

Київ. 19 грудня. УНІАН. За підтримки голови Київської міської державної адміністрації

Олександра ПОПОВА 20 грудня о 12.00 у Київському національному академічному театрі оперети, що на вул.Червоноармійській, 53/3, відбудеться старт акції “Подаруй радість людям”.

Як повідомляє прес-служба КМДА, за доброю традицією протягом багатьох років волонтери мережі Центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді м. Києва у костюмах Дідів Морозів вітають киян з Різдвяними та Новорічними святами в рамках

акції “Подаруй радість людям”.

Цього року акція стартує новорічною ялинкою для дітей-клієнтів Центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді м. Києва. За традицією волонтери отримають Віфлеємський вогонь - символ миру і злагоди, тепло якого вони разом з вітаннями та солодкими “миколайчиками” понесуть у сім`ї клієнтів Центрів соціальних служб для

сім`ї, дітей та молоді м. Києва, які опинились у складних життєвих

обставинах, створюючи атмосферу новорічного та різдвяного дива,

протягом усіх свят.

Нагадаємо, що упродовж 2011 року соціальні послуги отримали близько 50

тис. киян, які опинились у складних життєвих обставинах: сім`ї з

проблемами алко-, наркозалежності; насильства; ВІЛ\СНІД; діти,

позбавлені батьківського піклування; діти-сироти з числа випускників

інтернатних закладів; особи, які перебувають у конфлікті з законом;

прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу, діти та молодь з

інвалідністю та інші.