20 квартир виділено багатодітним сім'ям та дітям-сиротам

Київ. 19 грудня. УНІАН. Напередодні новорічно-різдвяних свят 10 багатодітних сімей столиці та 10 дітей-сиріт, які закінчили навчання, отримали повідомлення про одержання безкоштовного житла.

Як повідомляє прес-служба від голови Київської міської держадміністрації, документи вручив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Своїх довгоочікуваних помешкань більшість із вказаних сімей чекали майже 20

років.

“Кілька днів тому мене запитали, що мені більше за все запам`яталося у

році, який минає. І я сказав: мені запам`ятались сльози... але то були

сльози радості. Вони були на очах тих багатодітних матерів,

працівників бюджетної сфери, чорнобильців, усіх тих, кому ми вручали

квартири. Я радію з того, що сьогодні у ваших родинах, крім дня Святого

Миколая, буде ще одне велике свято”, - сказав О.ПОПОВ, вітаючи

присутніх із майбутнім новосіллям.

Сім`ї, які виховують 7 і більше дітей, отримали 4-кімнатні квартири,

5-дітним родинам дісталися 3-кімнатні, а батьки з трьома малюками

невдовзі переїдуть у двокімнатні помешкання. Однокімнатні квартири

надано дітям-сиротам, що досягли повноліття.

“Наше майбутнє залежить від кожного з нас. Потрібно старанно працювати

і впевнено рухатися до своєї мети. Бажаю, щоб на вашому життєвому

шляху було якнайменше перешкод, щоб вам завжди щастило. Сподіваюся, що

ви зумієте максимально використати свій потенціал”, - сказав О.ПОПОВ.

Більшість житла уже готова прийняти новоселів, решту - завершать за

кілька місяців. Квартири розташовані на лівому березі Києва, у нових

комфортних будинках.

“Не зважаючи на фінансову кризу, в наслідок якої зменшилося

надходження житлової площі від забудовників, Київська міська державна

адміністрація винайшла можливість до Дня Святого Миколая та з нагоди

святкування Новорічних та Різдвяних свят вручити повідомлення на

отримання житла тим, хто його потребує найбільше. Цього, безумовно,

замало, але ми працюватимемо. І я маю надію, що згодом ми зуміємо

ліквідувати чергу та забезпечити житлом усі багатодітні сім`ї, які

претендують на отримання квартир”, - додав голвао КМДА.

Загалом цього року міська влада безкоштовно надала багатодітним сім`ям

та дітям-сиротам 41 квартиру. Тоді як минулого року безкоштовне житло

в Києві отримали 20 багатодітних сімей та 13 дітей-сиріт.

Станом на 19 грудня 2011 року на квартирному обліку перебувають 3

тис. 759 багатодітних сімей та 236 дітей-сиріт.