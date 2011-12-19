Київ прикрашено новорічною ілюмінацією

Київ. 19 грудня. УНІАН. Цього року низку місць Києва, навіть віддалених від центру міста, прикрашено новорічною ілюмінацією.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київміськсвітло», зокрема, на Майдані Незалежності не лишилось жодного будинку чи конструкції, включаючи зелені зони, які б не були прикрашені ілюмінацією. Усі будівлі на Майдані оздоблені святковим освітленням. Сяють і будинок Профспілок, і Міжнародний центр культури і мистецтв, і Головпоштамт, і консерваторія. Прикрашена новорічними вогнями будівля КМДА на Хрещатику, і сама вулиця. З дерев синіми краплями спадають світлодіодні краплини. Уперше прикрасили новорічною ілюмінацією вулицю Богдана Хмельницького.

«Проїжджу частину над вулицею Богдана Хмельницького ми прикрасили так званим «зірковим небом» – гірляндами з зірками та жовтими кулями. А над Європейською площею змонтували світлодіодне листя, яке ніби кружляє над дорогою. На деревах поруч із філармонією розвішені святкові сніжинки та бурульки. Уздовж вулиці Грушевського і Володимирського узвозу на світлових опорах встановлені оригінальні дизайнерські завитки та світлові панно», – розповів директор КП «Київміськсвітло» Андрій ШВЕЦЬ.

Він також додав, що дерева вздовж бульвару Лесі Українки прикрасили світлодіодними метеликами.

«Уздовж бульварної частини на деревах встановлено 200 метеликів, у зоні від площі Лесі Українки до вул. Щорса встановлено ще 560 метеликів, а на кожному дереві розвішено по 25 стробоскопів», – додав А.ШВЕЦЬ.

Крім того, над бульваром Тараса Шевченка цієї зими розвісили новорічні пір’їни. Над вулицею Червоноармійською висять блакитні кільця Сатурна, а опори проспекту Миколи Бажана іскряться фонтанами із зірок. Також, над оновленою цьогоріч першою чергою проспекту вперше розвісили гірлянди.

Тож дух свята оселився не лише у центрі міста, а й у віддалених куточках столиці, аби кияни та гості Києва змогли повною мірою відчути атмосферу свята.