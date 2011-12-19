Біля «Дарниці» будується депо міжрегіональних поїздів

Київ. 19 грудня. УНІАН. Весною на станції Дарниця в Києві буде введений в експлуатацію сучасний високотехнологічний центр (депо) з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Укрзалізницю.

Наразі Державна адміністрація залізничного транспорту України в рамках підготовки до Євро 2012 продовжує роботи з будівництва депо. Уже розроблено техніко-економічне обґрунтування будівництва, укладено угоду на виготовлення проектно-кошторисної документації, розроблено перелік обладнання для облаштування цехів депо. Було звільнено побутове приміщення станції Дарниця для реконструкції та капітального ремонту під учбовий центр локомотивних бригад. Також видано накази начальників залізниць щодо підбору локомотивних бригад та стюардів для обслуговування міжрегіональних електропоїздів.

Наразі на об’єкті виконується демонтаж будівель і споруд, розробка ґрунту котловану та влаштування фундаментів будівель цехів майбутнього депо. Виносяться мережі зв’язку та енергопостачання. Тривають роботи із влаштування фундаментів під колії ремонтно-екіпірувального цеху.

В Укрзалізниці нагадують, що перші поїзди виробництва «Hyundai Rotem» прибудуть в Україну вже наприкінці лютого 2012 року. А весною вони почнуть курсувати між містами, які прийматимуть Євро 2012.