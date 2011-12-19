У столичних театрах покажуть новорічні вистави

Київ. 19 грудня. УНІАН. В усіх закладах культури міста, які підпорядковані Головному управлінню культури, відбудуться новорічно-різдвяні заходи.

Про це розповіла начальник Головного управління культури Світлана ЗОРІНА під час розширеної апаратної наради у Київській міській державній адміністрації.

Вона повідомила, що під час новорічно-різдвяних свят у муніципальних театрах міста для дітей та підлітків заплановані вистави відомих письменників-казкарів, святкові лялькові програми, мюзикли, вистави класичного жанру.

Зокрема, Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва запрошує на мюзикли «Пригоди Буратіно», «12 місяців», балети «Білосніжка та семеро гномів», «Лускунчик», комічну оперу-казку «Чарівна музика».

У Київському національному академічному театрі оперети відбудуться вистави для дітей: «Чіполліно», «Лампа Аладіна», «Пригоди бременських музикантів», «Білосніжка і семеро гномів». У Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава за твором Г.Х.Андерсена «Ах, мій милий Августин» та «Том Сойєр» Марка Твена. У Молодому театрі відбудеться музична казка «Примхливе кохання Дроздоборода», казка-мюзикл «Сім бажань Зербіно», морська легенда «Русалонька». У Муніципальному театрі «Київ» маленьким киянам показуватимуть казковий мюзикл «Терем-теремок» за твором С.Маршака.

У Київському академічному театрі ляльок і Київському академічному муніципальному театрі ляльок маленькі глядачі подивляться свої улюблені вистави «Снігова королева», «Снігурчин концерт», «Морозко», феєричну казку «Новорічна подорож», «Різдвяна колиска» за біблійним сюжетом та інші.

Перед початком вистав глядачів зі сцени вітатимуть з новорічно-різдвяними святами Дід Мороз та Снігуронька.

Не залишаться без уваги під час новорічно-різдвяних свят і діти-сироти, діти-інваліди та діти з малозабезпечених сімей – вони зможуть переглянути ці вистави безкоштовно.