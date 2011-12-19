Деснянці ознайомились з проектом лінії “швидкісного” на Троєщині

Київ. 19 грудня. УНІАН. Жителі Деснянського району взяли участь в обговоренні будівництва швидкісного трамваю на Троєщині.

Про це повідомляє прес-служба Київськоїміської державної адміністрації.

Так, днями відбулося засідання Громадської ради Деснянської РДА, одне з питань якогостосувалося будівництва лінії швидкісного трамваю на Троєщині. У обговоренні взяли участь представники громадськості та керівники органів самоорганізації населення Деснянського району.

Представили проект його автор, архітектор Віктор РЄЗНІКОВ та інженер-конструктор товариства «Експрес-проект» Віктор ПЕТРУК. Ним передбачено здійснити реконструкцію трамвайної лінії з добудовою у систему легкого рейкового транспорту. Планується, що лінія швидкісного трамваю проходитиме від вулиці Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку.

На переконання архітекторів, трамвайне сполучення – це вирішення проблеми транспортного забезпечення мешканців Троєщини у найближчій перспективі. При цьому проектанти зауважили, що лінія швидкісного трамваю на Троєщині буде схожою на оновлену лінію вже існуючого швидкісного трамваю на Борщагівці.

Разом з тим, учасники зустрічі запевнили мешканців, що столична влада не відмовляється таким чином від будівництва лінії метрополітену – тож у перспективі на Троєщині буде і трамвай, і метро.