Асортимент благодійного ярмарку на Хрещатику розширять

Київ 19 грудня. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ

дав доручення відповідним структурним підрозділам розширити асортимент благодійного новорічного ярмарку на вул. Хрещатик.

Як повідомляє прес-служба Киїської міської держадміністрації, у день Святого Миколая керівник КМДА особисто проінспектував роботу ярмарку разом із керівниками управлінь КМДА та журналістами одразу після завершення розширеної апаратної наради.

Очільник міста придбав кілька сувенірів та солодощі.

“Думаю, що в новорічну ніч тут буде дуже багато людей. Тому варто додати до асортименту більше кави та чаю. Адже новорічна ніч, видасться безумовно прохолодною, і кияни та гості міста захочуть зігрітися гарячими напоями чи перекусити. Загалом, вибір хороший, тут є все необхідне. Але асортимент треба збільшувати”, - поділився з

журналістами своїми спостереженнями О.ПОПОВ.

Придбані на ярмарку сувеніри та солодощі голова КМДА відвіз багатодітній київській сім`ї ФЕДІНИХ. Сьогодні О.ПОПОВ також вручив їм довгоочікуваний ордер на нову 4-х кімнатну квартиру.

Як відомо, благодійний новорічний ярмарок запрацював на головній вулиці Києва з перших днів грудня. Усі охочі можуть почастуватися солодощами, медом та гарячими напоями аж до 15 січня. Також тут можна придбати національні та футбольні сувеніри, книги, церковну продукцію тощо.